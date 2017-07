¬ Volvo

Bye-bye Verbrennungsmotor

Volvo-Chef Hakan Samuelsson will sich schrittweise vom Verbrennungsmotor verabschieden.

Der schwedische Autobauer Volvo hat eine grundlegende Kehrtwende bei der Antriebstechnologie angekündigt. "Alle Autos, die nach 2019 auf den Markt kommen, werden einen Elektromotor haben", sagte Volvo-Chef Håkan Samuelsson am Mittwoch in Göteborg. Damit wollen sich die Schweden Schritt für Schritt von Fahrzeugen mit reinen Verbrennungsmotoren verabschieden.

"Wir werden unsere Strategie für die Zukunft unserer Entwicklung ändern", kündigte Samuelsson an. Damit reagiere der Hersteller auf die Bedürfnisse der Kunden, die immer häufiger nach Elektroautos fragten. "Außerdem ist das unser Weg, den Ausstoß an CO2 zu verringern."

Zwischen 2019 und 2021 will Volvo fünf reine E-Autos auf den Markt bringen. Diese Fahrzeuge sollen durch Modelle mit zwei verschiedenen Hybrid-Varianten ergänzt werden. Bei der Mildhybrid-Version unterstützt ein Elektromotor den Verbrenner. "Der Kunde bekommt damit ein treibstoffsparendes und CO2-effizienteres Antriebssystem mit besserer Leistung", sagte Designchef David Green. Die andere Version, die Volvo "Twin Engine" nennt, gibt es bereits: Beim sogenannten Plug-in-Hybrid mit Elektro- und Verbrennungsmotor kann der Akku des Fahrzeugs per Stecker aufgeladen werden.

Vollelektrische Autos zuerst im Premiumsegment

Bis 2025 will Volvo eine Million Elektrofahrzeuge verkaufen. Über die Preise wollte Samuelsson noch keine Angaben machen. Bei den vollelektrischen Autos wolle man aber im Premium-Sektor beginnen. Weltweit verkaufte Volvo im vergangenen Jahr über 534.000 Autos, der Diesel-Anteil ist bislang hoch.

Bereits im Mai hatte Samuelsson angekündigt, kein Geld mehr in die Entwicklung neuer Dieselmotoren zu stecken. "Aus heutiger Sicht werden wir keine neue Generation Dieselmotoren mehr entwickeln", hatte Samuelsson der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt. Volvo wolle auf E-Motoren setzen. Andere Autohersteller dagegen wollen bislang an Verbrennungsmotoren festhalten. Vor allem der Diesel ist aber derzeit in der Kritik.

Immer neue Berichte über mögliche Abgas-Manipulationen, Differenzen zwischen Abgaswerten auf dem Prüfstand und im realen Verkehr sowie eine breite Debatte um Fahrverbote für ältere Diesel-Modelle haben offensichtlich für Verunsicherung gesorgt. Die Diesel-Neuzulassungen sind auf Talfahrt.

Volvo will mit der Ankündigung außerdem sein Versprechen erneuern, die Umweltbelastung zu mindern. Der Hersteller konzentriere sich auf die Reduzierung der CO2-Emissionen sowohl bei den Autos als auch in der Produktion. Ziel sei, bis 2025 klimaneutral zu produzieren. (dpa)

Copyright © 1999 - 2017 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: dpa)