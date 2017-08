¬ "Qualität ist Mehrwert"

Brancheninitiative auf Messe-Tour

"Qualität ist Mehrwert" ist eine offene Initiative verschiedener Hersteller von Automobilteilen im Automotive Aftermarket.

Die Initiative "Qualität ist Mehrwert“ verschiedener Teilehersteller präsentiert sich auch in diesem Jahr auf den Hausmessen der Aftermarket-Großhändler. Laut Mitteilung startet der "Messeherbst" bei der WM-Werkstattmesse in Dortmund (1. bis 3. September) und bei der WM Werkstattmesse in Stuttgart (7. bis 9. September). Der Stand der Brancheninitiativen biete dort Gespräche mit Experten aus der Automotive-Branche, hieß es. Vertreten ist "Qualität ist Mehrwert" unter anderem auch auf der "PV Live!" und auf der "NUFAM".

Ziel der Messeauftritte sei es, Besuchern im persönlichen Gespräch zu veranschaulichen, wie wichtig Qualität bei Ersatzteilen ist, hieß es. "Immer mehr freie Kfz-Werkstätten erkennen, dass Qualität bei Teilen, beim Service, in den Prozessen und in der eigentlichen Werkstattleistung unterm Strich viele Vorteile bringt."

"Qualität ist Mehrwert" ist eine offene Initiative verschiedener Hersteller von Automobilteilen im Automotive Aftermarket. Ziel ist es, das Qualitätsbewusstsein bei der Fahrzeugreparatur zu steigern. Dazu werden dem Teilehandel, den Kfz-Werkstätten und den Autofahrern die Vorteile von Qualitätsteilen vor Augen geführt – bei Veranstaltungen und auf der Website. (asp)

Die Veranstaltungen im Herbst 2017 im Überblick:

01. – 03.09. WM Werkstattmesse, Dortmund

07. – 09.09. WM Werkstattmesse, Stuttgart

28.09. – 01.10. NUFAM, Karlsruhe

06. – 08.10. WM Werkstattmesse, Berlin

14. – 15.10. Carat Leistungsmesse, Kassel

14. – 15.10. PV Live!, Hannover

20. – 22.10. COLERtechnika, Münster

11. – 12.11. Stahlgruber Leistungsschau, Nürnberg

25. – 26.11. Coparts Profi Service Tage, Frankfurt

Einen Überblick gibt es auch unter: http://qualitaet-ist-mehrwert.de/ueber-uns/veranstaltungen/

Copyright © 1999 - 2017 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: http://qualitaet-ist-mehrwert.de/ Screenshot)