Bonus-Programm bei Reifen Göggel

Reifen Göggel hat im September 2017 zwei Aktionen im Angebot.

Reifen Göggel bietet vom 1. bis 30. September zwei Boni-Aktionen an. Kunden, die in diesem Zeitraum über den Online-Shop insgesamt 100 Reifen kaufen, erhalten einmalig Montage-Material im Wert von 100 Euro. Dieses umfasst je eine Packung Schlaggewichte für Stahlfelgen 5-30 Gramm, eine Packung Klebegewichte à 100 Stück in fünf Gramm Teilung, 20 Stahlventile sowie einen Klebegewichtentferner.

Einen weiteren Bonus gewährt der Reifenhändler Neukunden in Höhe von zehn Euro, die bis zum 30.09.2017 vier Pkw-Reifen, vier Felgen oder vier Kompletträder im Shop erwerben. Weitere Infos unter www.goeggel.com. (asp)

