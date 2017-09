¬ CARAT Leistungsmesse 2017

Blick in die Zukunft

Die CARAT Leistungsmesse zeigt neueste Produkte für ein erfolgreiches Werkstattgeschäft.

Was bringt die Zukunft? Wohl noch nie zuvor hat diese ­Frage den Automobilmarkt in Deutschland so bewegt wie heute. Antworten darauf finden die Werkstatt- und Großhandelspartner der CARAT Gruppe auf der diesjährigen CARAT Leistungsmesse, die am 14. und 15. Oktober erneut in der Mitte Deutschlands in Kassel stattfindet. Die erwarteten über 20.000 Fachbesucher treffen dabei auf mehr als 200 Aussteller, die die neuesten Produkte und aktuellsten Informationen für sie bereithalten. Ein weiteres Highlight stellt die Live-Werkstatt mit E-Mobility-Forum dar. Hier stehen Themen wie Digitalisierung, E-Mobilität, Weiterbildung oder mobile Kommunikation im Fokus und wie die CARAT Gruppe ihre Partner bei der Bewältigung unterstützt.

Orientierungshilfe

"Wir haben in diesem Jahr unseren Messe-Schwerpunkt ganz bewusst auf das ­Thema E-Mobility gelegt", erklärt Thomas Vollmar, Geschäftsführer bei der ­CARAT Gruppe. "Unser Technologie-Forum mit interessanten Vorträgen und Vorführungen soll den Messebesuchern eine wichtige Orientierungshilfe bei allen neuen Technologien geben. Denn auch wenn die Mechanik wichtig bleibt: alles, was mit Elektrik und Elektronik zu tun hat, wird in Zukunft einen noch größeren Stellenwert in der Werkstatt haben." Deshalb stehen in der Live-Werkstatt sowohl aktuelle Pro­blemstellungen wie auch ein realistischer Ausblick in die Zukunft im Mittelpunkt. Weitere Highlights erwarten die Werkstatt-Profis am CARAT-Stand in Halle 1. Neben einer umfangreichen Präsentation der Eigenmarken wird der zweite Teilekatalog "MasterBrain" von CARAT präsentiert. Die Neue M@W Kollektion findet man am MEN@WORK Stand in Halle 10/11. Die Besucher können sich außerdem über die umfangreichen Angebote der "Jubiläumsoffensive" informieren, die zum 20-jährigen Jubiläum der CARAT Gruppe besonders attraktive Produkte aus dem Bereich Werkstattausrüstung bietet.

Spaß und Unterhaltung

Kennen Sie Oliver Gimber? Nein? Wahrscheinlich aber "Witze vom Olli". Der Malermeister aus Pforzheim hat mit Witzen, die er im Auto erzählt und sich dabei filmt, über die sozialen Medien Kultstatus erreicht und füllt mittlerweile ganze Hallen mit Live-Auftritten. Auf der CARAT Leistungsmesse tritt er jedoch nicht nur zum Witzeerzählen und Autogrammeverteilen auf, sondern stellt auf dem CARAT Messe­stand in Halle 1 auch ganz ernsthaft ­seine neuste Erfindung aus dem Bereich Sicherheitszubehör vor.

Stimmungsvoll wird es am Samstagabend, wo die Messebesucher ein spektakuläres Konzertereignis erwartet. Im Jubiläumsjahr kann sich das Publikum auf Sarah Connor freuen, die zum Abschluss ihrer "Muttersprache"-Tour ihre neue Seite zeigt und gefühlvolle Songs aus dem mehrfach Platin-veredelten Album, wie den wochenlangen Top-Ten-Hit "Wie schön du bist", zum Besten gibt.

In ihrem zwanzigsten Jubiläumsjahr beweist die CARAT Gruppe mit einem umfangreichen Leistungsspektrum für ihre Kunden einmal mehr, wie wichtig eine gute Partnerschaft für den dauerhaften Erfolg am Markt ist.

Dieter Väthröder

