Spatenstich

Bleker Autoteile wächst

Spatenstich bei Bleker Autoteile für das vergrößerte Logistikzentrum in Borken.

Bleker Autoteile vergrößert das Logistikzentrum in Borken. Wie das Unternehmen mitteilte, setzten die geschäftsführenden Gesellschafter, Bernd und Hermann Bleker, am vergangenen Freitag den ersten Spatenstich gemeinsam mit Bürgermeisterin Mechthild Schulze-Hessing und Torben Hemsing vom Architekturbüro Hemsing. Die Erweiterung, die Anfang 2018 eröffnet werden soll, werde die Lagerfläche und damit die Lieferkapazität verdoppeln, hieß es.

"In einem sehr dynamischen Markt hat Bleker Autoteile sich in kürzester Zeit zu einem der wichtigsten Lieferanten für originale Auto-Ersatzteile in Deutschland entwickelt und baut diese starke Marktposition nun weiter aus", teilte die Geschäftsführung mit. Das 2012 im Hendrik-de-Wynen-Gewerbegebiet eröffnete Logistikzentrum umfasst aktuell eine Lagerfläche von 8.500 Quadratmetern und lagert rund 40.000 Teilepositionen. Rund 100 Mitarbeiter arbeiten am Standort.

Bleker Autoteile beliefert bundesweit etwa 4.000 angeschlossene Werkstätten mit Teilen der Marken Citroen, DS Automobiles, Peugeot, Renault, Dacia, Nissan, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge und Jeep. Künftig soll es auch einen Nachtexpress geben. (se)

