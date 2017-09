¬ Mahle

Beteiligung an Brain Bee

Mahle zeigt auf der IAA ein innovatives 48-Volt-Fahrzeugkonzept.

Mahle hat mit Brain Bee, einem Unternehmen für Automotive-Werkstattausrüstung, eine strategische Minderheitsbeteiligung vereinbart. Das gab der Zulieferer heute bekannt. Durch seinen 20-prozentigen Anteil will Mahle seine Kompetenz in der Fahrzeugdiagnose und im Emissions- sowie Klimaservice- und Fluidmanagement ausbauen.

Die 2001 in Parma gegründete Brain Bee AG hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Diagnosegeräten, Diagnose-Software, Klimaservicegeräten und Abgasmessgeräten spezialisiert. Vor allem bei Diagnose und Klimaservice ergeben sich laut Mitteilung zahlreiche Anknüpfungspunkte und Synergien mit Mahle Service Solutions, der Sparte für

Werkstattausrüstung und Services der Mahle Aftermarket GmbH.

Dank der starken europäischen Präsenz von Brain Bee sei die nunmehr vereinbarte Beteiligung auch ein wichtiger Schritt, um die Aktivitäten von Mahle Service Solutions bei Fahrzeugdiagnose, Klimaservice und anderen Werkstattlösungen noch besser auf die Bedürfnisse der Kunden insbesondere in Europa auszurichten, hieß es. Gleichzeitig könne Brain Bee so von den Erfolgen von Mahle Service Solutions in Nordamerika profitieren.

Neues Fahrzeugkonzept

Als Weltpremiere präsentiert Mahle auf der IAA sein neues Fahrzeugkonzept "MEET" (Mahle Efficient Electric Transporter). Die für die urbane Mobilität ausgerichtete 48-Volt-Antriebseinheit kombiniert zwei E-Motoren, das Getriebe und eine 48-Volt-Elektronik.

Im MEET-Demonstrationsfahrzeug wurde zunächst eine Antriebseinheit aus zwei Motoren mit jeweils 14 Kilowatt mechanischer Dauerleistung und 36 Newtonmetern Drehmoment eingesetzt, auf der IAA wird bereits die nächste Evolutionsstufe mit 20 Kilowatt Dauerleistung und 80 Newtonmetern je Motor vorgestellt. Die Motoren treiben über ein zentrales Getriebe die Hinterräder an.

Der technische Fokus liegt laut Hersteller auf höchster Energieeffizienz. Das Zusammenspiel verschiedener energieeinsparender Technologien in den Bereichen Antriebsstrang und Thermomanagement soll die Effizienz und die Reichweite des Fahrzeugs erheblich erhöhen. So stellt Mahle bis zu sieben Tage innerstädtische Fahrten mit nur einem Ladevorgang in Aussicht. Das innovative Thermomanagement soll die Reichweite im Sommer um fünf Prozent und im Winter sogar um bis 50 Prozent erhöhen.

Klimakompressoren in Erstausrüsterqualität

Seit September stehen den Werkstätten die Klimakompressoren des Konzerns nun auch über Mahle Aftermarket zur Verfügung. Dahinter stecken die langjährige System- und Technologiekompetenz der 2015 übernommenen Thermomanagement-Sparte des Autozulieferers Delphi Automotive PLC im Bereich des Thermomanagements für alle Fahrzeughersteller.

Das derzeitige Programm decke alle wichtigen Anwendungen des Marktes ab – bereits jetzt können die Klimakompressoren in rund 70 Millionen Pkw und Transportern sowie den Top-Nutzfahrzeugen in Europa, Nahost und Afrika zum Einsatz kommen. Unter der Marke Mahle Original sind zwei Produktlinien für Kompressoren im Angebot: eine Standard-Produktlinie und ein Premium-Programm für höchste Performance- und Qualitätsansprüche.

Der Klimakompressor ist der Kern der Fahrzeugklimatisierung und wird in den meisten Fällen über einen Keilrippen- oder V-Rippenriemen vom Fahrzeugmotor angetrieben. Er verdichtet das gasförmige Kältemittel und leitet es weiter zum Kondensator, wo das komprimierte Gas an Druck verliert und dabei abkühlt. Ein einwandfrei funktionierender Kompressor gewährleistet somit die optimale Temperatur im Fahrzeuginnenraum. (asp)

