Bessere Zukunftschancen für junge Ghanaer

Auszubildende aus der Projektregion Ghana.

RR Team beweist soziale Verantwortung. Ab sofort unterstützt der Räder- und Reifen-Dienstleister die gemeinnützige Organisation Opportunity International Deutschland, die für bessere Zukunftschancen benachteiligter Jugendlicher in Ghana eintritt. "Unser Geschäftsmodell ist auf langfristige erfolgreiche und nachhaltige Lösungen ausgelegt, und genau diese Ziele verfolgen wir auch mit unserem Engagement bei 'Ausbilder in Afrika', sagte Geschäftsführer Arno Bach. In wenigen Wochen würden die ersten Jugendlichen dank der finanziellen Förderung durch RR Team ihre Ausbildung starten.

Opportunity International Deutschland organisiert "Ausbilder in Afrika" zusammen mit seiner Partnerorganisation Sinapi vor Ort. Das Projekt hilft jungen Ghanaern bei ihrer dreijährigen handwerklichen Ausbildung. In dem westafrikanischen Land muss der Lehrling gewöhnlich seinen Meister bezahlen. Während der staatlich anerkannten Ausbildung werden die Jugendlichen persönlich betreut und erhalten – größtenteils zum ersten Mal in ihrem Leben – auch eine Krankenversicherung. (rp)

