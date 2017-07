¬ Miss Tuning Kalender-Shooting

Bella Vanessa

Die aktuelle Miss Tuning 2017 Vanessa Schmitt vor dem Mini Cooper Custom Hot Red.

Hoch oben in den Bergen, am Meer oder in der Stadt der Gondeln: Das Shooting für die 16. Auflage des "Miss Tuning"-Kalenders 2018 in Italien war außerordentlich vielfältig. Und auch erfolgreich. Star-Fotograf Andreas Reiter war voll des Lobes für die amtierende Branchenbotschafterin Vanessa Schmitt: "Vanessa ist unkompliziert und die Zusammenarbeit hat bestens funktioniert. Sie nahm das Shooting sehr ernst und konnte dabei alles umsetzen, was man ihr sagte. Ich bin begeistert, ein tolles Model!"

Dabei brachte sich die Blondine an 17 Locations in Stellung. Insgesamt spielen neben Vanessa im nächsten "Miss Tuning"-Kalender auch 15 Fahrzeuge die Hauptrolle, darunter der Mini Cooper des European Tuning Showdown (ETS) Siegers 2017 Mirko Tacchi. In den acht Tagen des Shootings machte das Produktionsteam nicht nur auf dem Markusplatz in Venedig Halt, sondern ebenfalls bei den Tunern von RSI C6 und in der Werkstatt von O.S. Car Custom in Pescara. Auch eine Cross-Maschine von Honda war mit dabei. Somit konnte sich Vanessa in den Dolomiten auf über 2.000 Metern Höhe mit ihrer Motocross-Leidenschaft in Szene setzen.

Die limitierte Auflage von 1.500 Exemplaren des Hochglanzkalenders kann ab Herbst 2017 auf der Homepage der Tuning World Bodensee unter www.tuningworldbodensee.de bestellt werden. (asp)

