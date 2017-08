¬ Teilehersteller

Backstage bei Hella

Die Initiative "Qualität ist Mehrwert" und der Licht- und Elektronikexperte Hella laden am 20. und 21. Oktober 2017 Werkstattprofis zu einem Blick hinter die Kulissen ein. Wer einen der Plätze ergattere, könne im Werk in Lippstadt interessantes Hintergrund- und Zusatzwissen über die Arbeitsweisen der Teilezulieferer bekomme sowie Anregungen für Qualitätsicherung für den eigenen Betrieb, hieß es in einer Unternehmensmitteilung. Hella verspricht den Teilnehmern Know-how, Experience, Technikwissen, Tipps und Tricks, Expertengespräche und eine Menge Unterhaltung. Mit dabei: eine exklusive Besichtigung des Lichtkanals.

Die Teilnehmerzahl für die Backstage-Erfahrung ist auf 18 begrenzt. Wer Interesse hat, kann sich unter http://qualitaet-ist-mehrwert.de/ueber-uns/aktionen/backstage-bei-hella/ bewerben. Dort gibt es auch weitere Details zur Veranstaltung.

"Qualität ist Mehrwert" ist eine Initiative von Hersteller im Automotive Aftermarket. Ziel ist es, das Qualitätsbewusstsein bei der Fahrzeugreparatur signifikant zu steigern. Dazu wolle man dem Teilehandel, den Kfz-Werkstätten und den Autofahrern die Vorteile von Qualitätsteilen vor Augen führen – mit Informationsmaterial, bei Veranstaltungen und auf der Website, hieß es. (asp)

