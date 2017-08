Autos werden immer sicherer

98 Prozent aller in Deutschland angemeldeten Fahrzeuge haben mittlerweile mindestens einen Airbag. Das ergab eine Umfrage der Bundeanstalt für Straßenverkehr (BASt) in rund 5.000 Haushalten. 90 Prozent der Autos verfügen zusätzlich über einen Seitenairbag, und immerhin 56 Prozent ebenfalls über einen Kopfairbag. Bei rund Dreiviertel (76 Prozent) der Fahrzeuge ist das Elektronische Stabilitätsprogramm ESP an Bord. Hier ist auffällig, dass die Fahrhilfe besonders oft bei Kleinst- und Kleinwagen fehlt. ESP ist erst seit November 2014 Pflicht in allen Neuwagen.

Schaut man sich die Verteilung sicherheitsrelevanter Fahrassistenten über alle Segmente an, sind es besonders die Autos der Oberklasse und der oberen Mittelklasse, die überdurchschnittlich oft solche Systeme mit sich bringen. Aber auch in den kleineren Segmenten ist ein deutlicher Anstieg von Sicherheitssystemen festzustellen. (sp-x)