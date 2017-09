¬ Alternative Antriebe bei Gebrauchten

Autogas dominiert, E-Auto spielt keine Rolle

Der Autogasmotor ist der beliebteste Antrieb bei Gebrauchtwagen.

Wer einen Gebrauchtwagen mit alternativem Antrieb kauft, wählt in Deutschland meist ein Autogasmodell. Der LPG-Antriebt kam im ersten Halbjahr 2017 auf einen Anteil von 61 Prozent bei den neu angemeldeten Pkw aus Vorbesitz, die weder von einem Diesel- noch Benzin-Motor angetrieben werden. Das haben die Marktbeobachter von DAT ermittelt. Mit deutlichem Abstand folgt der Hybridantrieb, der einen Anteil von 27 Prozent an den Besitzumschreibungen von Öko-Autos hat. Deutlich abgeschlagen liegen das Erdgasauto mit neun Prozent und das E-Mobil mit vier Prozent. Insgesamt kommen alternativ angetriebene Autos lediglich auf einen Anteil von zwei Prozent am rund 3,6 Millionen Fahrzeuge großen Gebrauchtwagenmarkt des ersten Halbjahres. Das entspricht knapp 72.500 Fahrzeugen.

Auf dem Neuwagenmarkt ist der Anteil der alternativen Antriebe mit drei Prozent bereits höher. Unter den neu zugelassenen Öko-Autos dominieren Hybridmodelle mit 74 Prozent den Markt, E-Autos kommen immerhin auf 20 Prozent. LPG-Pkw spielen mit vier Prozent kaum eine Rolle. Allerdings werden die Fahrzeuge häufig erst nach der Erstzulassung auf Autogasbetrieb umgerüstet, was die Statistik in dieser Hinsicht etwas verzerren dürfte. (sp-x)

