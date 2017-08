¬ Modellangebot

Audi führt neue Leistungskennzeichen ein

Der A8 macht den Anfang und trägt als erstes Audi-Modell die neue Leistungskennzeichnung.

Audi-Käufer und -Fans müssen sich an eine neue Modell-Nomenklatur gewöhnen. Die VW-Tochter vereinheitlicht schrittweise die Leistungskennzeichnung für sein weltweites Fahrzeugangebot. Innerhalb der Modellfamilien ersetzen ab Herbst zweistellige Ziffernkombinationen die bisher unterschiedlichen Typbezeichnungen. Diese spiegeln die spezifische Antriebsleistung wider und gelten für Autos mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren ebenso wie für Modelle mit Hybrid- und Elektroantrieb. Die Namen für die Baureihen (A1 bis Q7) bleiben dagegen unverändert.

Bezugsgröße für die neuen Typbezeichnungen ist nach Angaben des Unternehmens die Antriebsleistung des jeweiligen Modells in Kilowatt (kW). Die Modellpalette wird dabei in Leistungsstufen unterteilt. So steht die Ziffernkombi "30" künftig am Heck jener Modelle, die zwischen 81 und 96 kW Leistung mobilisieren. "45" steht für den Leistungsbereich von 169 bis 185 kW. Die Spitze des Modellprogramms bildet die Leistungsklasse oberhalb von 400 kW – mit den Ziffern "70". Hinzu kommen die Angaben der jeweiligen Motorentechnologie: TFSI, TDI, g-tron oder e-tron.

Die Ziffernpaare für die Leistungskennzeichnung steigen in der Audi-Palette jeweils in Fünfer-Schritten und repräsentieren die Hierarchie sowohl innerhalb einer Modellreihe als auch im gesamten Programm der Vier-Ringe-Marke. Eine Sonderstellung nehmen die sportlichen S- und RS-Topmodelle sowie der Audi R8 ein. Sie behalten ihre klassische Namensgebung.

"Klare Logik"

Als Grund für die Umstellung nannte Vertriebschef Dietmar Voggenreiter, dass mit zunehmender Relevanz alternativer Antriebstechnologien der Hubraum als Leistungsmerkmal bei den Kunden an Bedeutung verlieren werde. "Die klare Logik der künftigen Kennzeichnung nach Antriebsleistung macht es möglich, das Angebot der Leistungsstufen zu differenzieren."

Eingführt werden die Leistungskennzeichen mit der neuen A8-Generation im Herbst. Von da an erhalten alle neu anlaufenden Audi-Modellreihen die Ziffernkominationen. Die aktuellen Baureihen werden bis zum Modelljahreswechsel im Sommer 2018 umgestellt. (rp)

