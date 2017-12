¬ 24-Stunden-Terminal

Audi digitalisiert Serviceannahme

Briefkästen waren gestern, jetzt kommen die 24h-Serviceterminals von Audi. Sie sollen das Auftrags- und Bezahlverfahren vereinfachen und den Handel vor allem bei Stoßzeiten entlasten.

Audi digitalisiert die Vertriebs- und Serviceprozesse weiter. Der Ingolstädter Hersteller bringt als nach eigenen Angaben erste Automarke digitale Service-Stationen im Handel an den Start. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, werden den Autohäusern jetzt 30 dieser 24-Stunden-Terminals angeboten. Zuvor hatte der Autobauer das Konzept in zwei Münchner Audi-Zentren erfolgreich erprobt.

"Durch die digitale Serviceannahme reduzieren wir die Kapazitätsengpässe im Service und verschaffen den Serviceberatern beim Audi Partner mehr Zeit für die Kundenberatung", erklärte Raimund Thomandl, Leiter Service Deutschland. Der Kunde könne unabhängig von den Öffnungszeiten des Autohauses bequem sein Auto für die Werkstattarbeiten an der Station abgeben oder abholen – inklusive Bezahlung. Zusätzlich könne über das Terminal auch ein Ersatzfahrzeug bereitgestellt und zurückgenommen werden, hieß es.

So funktioniert die Audi Service-Station

Nach einer Terminvereinbarung online oder per Telefon kann der Fahrzeughalter den Autoschlüssel direkt an der Audi Service Station einwerfen. Vor Ort muss er lediglich den Prozess am Touchscreen abschließen, und ein Serviceberater wird über die Abgabe des Schlüssels informiert. Nach erfolgter Reparatur oder Wartung wird der Kunde per SMS benachrichtigt, erhält einen Sicherheits-TAN-Code und bezahlt direkt am Automaten. Anschließend erhält er seinen Fahrzeugschlüssel. Die Übernahme und Rückgabe von Ersatzfahrzeugen erfolgt nach dem gleichen Prinzip.

Die Lösung ist laut Audi auch als voll automatisierte Anmietstation einsetzbar. Nach dem Prüfen von Ausweis und Fahrerlaubnis per Videotelefonie sowie einer Kreditkartenreservierung kann der Kunde direkt am Terminal einen Mietvertrag abschließen, danach wird der Schlüssel ausgegeben. Er kann entweder sein Wunschmodells vorab reservieren oder sich spontan für einen verfügbaren Mietwagen entscheiden. Am Ende des Nutzungszeitraumes wird das Fahrzeug wieder über das digitale Serviceterminal zurückgegeben. (rp)

