¬ Tyre24

Apps unterstützen schnelle Teilesuche

Zwei neue Apps bei Tyre24 sollen die Suche nach Reifen und Verschleißteilen vereinfachen und beschleunigen.

Dank zweier neuer Apps soll das Bestellen von Reifen und Verschleißteilen auf der B2B-Plattform Tyre24 noch schneller und einfacher ablaufen. Per Tablet und Smartphone können laut Mitteilung Kfz-Betriebe, Autohäuser und Werkstätten mobil auf den gesamten Datenbestand der Plattform zugreifen. Die Anwendungssoftware für Mobilgeräte wurde an die essentiellen Bedürfnisse der mobilen Bestellung und Kundenberatung am Point-of-Sale angepasst.

Sommer-, Winter-, Allwetter-, oder Motorradreifen können nach Reifengrößen plus Matchcode, Produktnummer oder EAN gesucht werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, den EAN-Code mit einer integrierten Kamerafunktion zu erfassen. Noch schneller gestalte sich die Suche durch die Wahl einer der aufgeführten "Meistgesucht-Größen". Diverse Sortiermöglichkeiten und Produktfilter sollen das einfache Finden des gesuchten Reifens erleichtern.

Mit der ebenfalls neuen Verschleißteile-Marktplatz-App von Tyre24 könne direkt die Artikelnummer über EAN, OE-Nummer oder Handelsnummer, über die Fahrzeugherstellersuche oder per Eingabe der Herstellerschlüsselnummer (HSN/TSN), welche den Fahrzeugtyp und die Ausführung eindeutig identifizieren, das gewünschte Ersatzteil einwandfrei und schnell gefunden werden.

Beide Apps, zwischen denen problemlos gewechselt werden können, sollen kompatibel miteinander funktionieren. Mit einem Klick lassen sich die EK-Preise ausblenden. Dem Kunden wird dann im Beratungsmodus der kalkulierte Verkaufspreis angezeigt. (asp)

Copyright © 1999 - 2017 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: Tyre24)