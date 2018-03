¬ Oldtimer-App

Alle Inspektionstermine im Blick

Keinen Service-Termin mehr verpassen: Die neue Oldtimer-App von TÜV SÜD ClassiC bietet sinnvolle Features für Oldtimer-Fans.

Auf der Messe Retro Classics, die von Donnerstag bis Sonntag in Stuttgart stattfindet, präsentiert TÜV SÜD ClassiC eine neue App für Old- und Youngtimer. Ob Ölwechsel, Zahnriemenkontrolle oder Bremsflüssigkeitscheck - Liebhaber älterer Fahrzeuge haben mit dieser App alle Service-Termine im Blick, so der Prüfdienstspezialist. Am 22. März wird die Applikation um 17.30 Uhr von TÜV SÜD am Stand C34 in Halle 10 vorgestellt. Im Anschluss steht die App zum kostenlosen Download bereit.

Trägt man die Termine ein, erinnert sie an die kommenden Termine. Zudem bietet die App weitere hilfreiche Features, wie Informationen rund um historische Fahrzeuge, einen Überblick über wichtige Events oder Tourentipps für die nächste Ausfahrt – inklusive Empfehlungen für die Einkehr oder Besichtigungen auf der Strecke.

"Mit der neuen App habe ich nicht nur immer alle Termine im Griff. Die Datenbankfunktion bietet die Möglichkeit, technische Daten, Dokumente wie etwa Reparaturrechnungen und auch Fotos rund um die Uhr auch von unterwegs zu verwalten. Modell, Baujahr und Fotos kann man auf Wunsch mit anderen teilen", sagt Lars Kammerer, Leiter Marketing bei der TÜV SÜD Auto Service GmbH. (tm)

