Aldo Kamper wird neuer Chef

Aldo Kamper soll künftig den Vorstandsvorsitz bei Leoni übernehmen.

Spätestens am 1. Oktober 2018 wird Aldo Kamper den Vorstandsvorsitz bei Leoni übernehmen. Derzeit finden Gespräche mit seinem momentanen Arbeitgeber Osram Opto Semiconductors für einen früheren Dienstantritt statt, teilte der Kabelspezialist am Donnerstag mit. Bei Leoni war Dieter Belle als Chef Ende Januar ausgeschieden. Derzeit führt Finanzvorstand Karl Gadesmann die Geschäfte übergangsweise.

Kamper leitet seit 2010 die Geschäfte von Osram Opto Semiconductors, die unter seiner Leitung signifikante Marktanteile dazugewinnen konnte, so Leoni. Zuvor verantwortete Kamper das Specialty Lighting-Geschäft bei Osram in den USA. Der 47-jährige Betriebswirtschaftler erwarb einen MBA-Abschluss (Management of Business Administration) bei der Stanford Graduate School of Business.

"Mit Aldo Kamper haben wir eine Führungspersönlichkeit für den Vorstandsvorsitz gewonnen, die gleichermaßen betriebswirtschaftlich und technologieorientiert agiert. Sowohl die Entwicklung zum Lösungsanbieter als auch die automobilen Megatrends wie Elektromobilität und autonomes Fahren erfordern hohe Innovationsfähigkeit, angepasste Prozesse und eine weitere Optimierung der Organisation. Ich bin mir sicher, dass Herr Kamper gemeinsam mit dem bestehenden Vorstandsteam sowohl den technologischen Wandel als auch das bevorstehende globale Wachstum von Leoni erfolgreich gestalten wird", sagte Dr. Klaus Probst, Aufsichtsratsvorsitzender der Leoni AG. (tm)

